Las abuelas se ponen de acuerdo por fin de acuerdo: El pacto de paz que pone en peligro los planes de los Vicho

El “Caos Total”, el plan definitivo de los jóvenes Vicho para volver a casa, se basa en llevar al límite las relaciones entre los diferentes miembros de la familia. La tensión entre las abuelas es uno de los puntos clave de la estrategia; no obstante, las consuegras parecen haber conseguido firmar un pacto de paz de la noche a la mañana.

Teresa y Luis han sido los encargados de plantar la semilla de la disputa. Han ganado un viaje para hacer con las abuelas y son ellas las que tienen que elegir entre París, el destino perfecto para Juana, y Formentera, lugar al que Paloma desea ir más que nada en el mundo. Una decisión que podría incendiar la relación entre ambas; pero que, inexplicablemente, se resuelve sin conflictos.

Así, Juana y Paloma entierran el hacha de guerra en el peor momento para los nietos. Una moneda al aire es suficiente para elegir destino vacacional. ¿El problema? Es todo una gran mentira para conseguir que el “Caos Total” llegue a buen puerto. ¡Dale play al vídeo para ver cómo las abuelas resuelven este conflicto sin luchar entre ellas!

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