Cihan prohíbe a Alya trabajar en el hospital de Demir: “¡Con ese hombre no!”

Cihan, muy serio, le ha advertido a su mujer que tiene prohibido trabajar paraDemir. "Mi paciencia tiene un límite", le ha dicho, intentando imponerse para que Alya no se acerque al hombre que más odia. Pero la doctora no se ha quedado callada y le ha preguntado: "¿Es que su dinero es más negro que el tuyo?".

Alya ha defendido con uñas y dientes su derecho a ejercer su profesión. Ella solo quiere ayudar a la gente y usar su experiencia en el hospital, un trabajo que considera mucho más respetable que los negocios oscuros de su marido. Incluso ha llegado a proponerle a Cihan que sea él quien deje sus actividades ilegales, recordándole que ella es una profesional de verdad y él un delincuente.

Pero Cihan se ha mantenido firme en su postura de protector del clan. Le ha recordado a Alya que ahora ella es una Albora y que él tiene obligaciones con la familia que ella nunca entendería. "No me tientes", le ha avisado, dejando claro que no va a dar su brazo a torcer.

El pulso está echado: ella quiere salvar vidas y él quiere salvar su honor ante Demir. ¿Se atreverá Alya a desobedecer a Cihan y acudir a su puesto de trabajo?