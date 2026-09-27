¡Hayal sufre un ataque de pánico! Serhat le miente para protegerla de la verdad sobre su madre

Hayal ha tenido que ser atendida de urgencia tras sufrir un ataque de pánico que le ha hecho perder el control. La pequeña ha reconstruido parte de la carta que Berrak escribió a Can y ha leído cómo su madre admitía haberle sido infiel a Serhat.

Cuando ha despertado, Serhat ha decidido mentirle para protegerla del dolor que podría causarle conocer toda la verdad. "Cuando tu madre escribió que me había engañado, no hablaba de sí misma", le ha asegurado. El empresario ha insistido en que aquella carta no hablaba de ellos: "Un amigo había engañado a su mujer. Lo malinterpretaste".

Pero Hayal no ha terminado de creerse la explicación de su padre y ha seguido haciéndole preguntas. "¿Entonces por qué te quedaste callado?", le ha dicho. Sin otra alternativa, Serhat ha mantenido su versión para que la niña no sospechara nada. "Porque me sorprendió. No me lo esperaba", ha respondido.

Aunque ha aceptado la explicación de su padre, Hayal ha terminado rompiéndole el corazón con unas palabras que él difícilmente podrá olvidar: "Mamá estaba enamorada de ti, te quería mucho. Ella jamás te engañaría".