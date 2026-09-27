“No quiero una hermana como tú”: Zeynep destroza a Ebru tras descubrir su traición

Nada más descubrir todo lo que había hecho a sus espaldas, Zeynep ha estallado contra su hermana y le ha reprochado haber abusado de su confianza para intentar sacar dinero a Cihan.

Aunque Ebru ha intentado justificarse asegurando que solo quería descubrir quién era el verdadero padre de Kader, Zeynep no le ha creído. "En realidad, Kader te importa muy poco. Lo único que querías era sacarle el dinero", le ha dicho muy indignada.

Destrozada por la imagen que Ebru ha dado de ella, Zeynep también le ha confesado lo mucho que le ha dolido escuchar cómo Serhat la llamaba avariciosa por culpa de todo lo ocurrido.

Lejos de arrepentirse, Ebru ha continuado provocándola con nuevos comentarios sobre Serhat, desatando todavía más la ira de su hermana. Sin poder soportarlo más, Zeynep ha terminado explotando como nunca antes. "No quiero una hermana como tú. ¡Eres una vergüenza!", le ha gritado, dejando claro que ya no piensa perdonarla.

En ese preciso instante, Tulay ha aparecido y ha presenciado la durísima discusión entre las dos hermanas. ¿Acabará perdonando Zeynep a su hermana?