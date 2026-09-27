Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 4

“No quiero una hermana como tú”: Zeynep destroza a Ebru tras descubrir su traición

Después de descubrir que Ebru ha hecho una prueba de ADN a Cihan para sacar provecho de la situación, Zeynep no ha podido contener su rabia.

“No quiero una hermana como tú”: Zeynep destroza a Ebru tras descubrir su traición

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Nada más descubrir todo lo que había hecho a sus espaldas, Zeynep ha estallado contra su hermana y le ha reprochado haber abusado de su confianza para intentar sacar dinero a Cihan.

Aunque Ebru ha intentado justificarse asegurando que solo quería descubrir quién era el verdadero padre de Kader, Zeynep no le ha creído. "En realidad, Kader te importa muy poco. Lo único que querías era sacarle el dinero", le ha dicho muy indignada.

Destrozada por la imagen que Ebru ha dado de ella, Zeynep también le ha confesado lo mucho que le ha dolido escuchar cómo Serhat la llamaba avariciosa por culpa de todo lo ocurrido.

Lejos de arrepentirse, Ebru ha continuado provocándola con nuevos comentarios sobre Serhat, desatando todavía más la ira de su hermana. Sin poder soportarlo más, Zeynep ha terminado explotando como nunca antes. "No quiero una hermana como tú. ¡Eres una vergüenza!", le ha gritado, dejando claro que ya no piensa perdonarla.

En ese preciso instante, Tulay ha aparecido y ha presenciado la durísima discusión entre las dos hermanas. ¿Acabará perdonando Zeynep a su hermana?

Esta noche, en El secreto: Hayal destapa la infidelidad de Berrak y Ebru descubre que Cihan no es el padre

Esta noche, en El secreto: Hayal destapa la infidelidad de Berrak y Ebru descubre que Cihan no es el padre

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

“Ya tiene bastantes traumas”: Zeynep planta cara a Serhat por apartar a Kader de sus hijas

“Ya tiene bastantes traumas”: Zeynep planta cara a Serhat por apartar a Kader de sus hijas

“No quiero una hermana como tú”: Zeynep destroza a Ebru tras descubrir su traición

“No quiero una hermana como tú”: Zeynep destroza a Ebru tras descubrir su traición

Cihan envenena a Serhat contra Zeynep: "Esa chica es una avariciosa"

Cihan envenena a Serhat contra Zeynep: "Esa chica es una avariciosa"

¡Hayal sufre un ataque de pánico! Serhat le miente para protegerla de la verdad sobre su madre
El secreto | Capítulo 4

¡Hayal sufre un ataque de pánico! Serhat le miente para protegerla de la verdad sobre su madre

Tristán se sincera con Lucía antes de besarla: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”
Mejores momentos | Capítulo 2

Tristán se sincera con Lucía antes de besarla: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”

Adriana Ugarte: “Yo espiaría al personaje de Dolores, no sé si me está escondiendo algo”
Se sinceran

Adriana Ugarte: “Yo espiaría al personaje de Dolores, no sé si me está escondiendo algo”

Los actores y la autora de Sira nos han contado a quien de sus compañeros les gustaría espiar y el porqué. ¿A quién te gustaría espiar a ti de la continuación de El tiempo entre costuras?

Marta y Andrés en el capítulo 658 de Sueños de libertad
Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta y Andrés dicen adiós a la fábrica entre lágrimas y los aplausos de sus compañeros

Los hermanos De la Reina se ven obligados a abandonar su puesto de trabajo por culpa de Gabriel.

Dolores se enfrenta a Héctor: “Necesito que sepa que he cambiado”

Dolores se enfrenta a Héctor: “Necesito que sepa que he cambiado”

Clara, Jaime y Celso: lo que esconden sus relaciones en Las hijas de la criada

Clara, Jaime y Celso: lo que esconden sus relaciones en Las hijas de la criada

Dani Tatay, sobre el futuro amoroso de Andrés en Sueños de libertad: “Él apuesta por Valentina, pero Begoña siempre va a estar ahí”

Dani Tatay, sobre el futuro amoroso de Andrés en Sueños de libertad: “Él apuesta por Valentina, pero Begoña siempre va a estar ahí”

Publicidad