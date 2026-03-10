Antena3
En tierra lejana | 9 de marzo

“Mátame si quieres”: Alya desafía a Sadakat para poder abrazar a su pequeño

Alya ha entrado en la mansión Albora como un torbellino, dejando a todos mudos tras reventar el portón con su camioneta. Sadakat, fuera de sí, no ha tardado en salir a su encuentro para enfrentarse a ella.

La matriarca le ha echado en cara que su actitud es de película y le ha hecho una advertencia que pone los pelos de punta: “Un paso más y te vuelo la cabeza”, aunque sea de palabra, Sadakat ha dejado claro que no piensa tolerar que nadie desafíe su autoridad.

La tensión ha subido cuando la jefa del clan ha empezado a soltar todo el veneno que tiene dentro. Ha llamado a Alya traidora y la ha acusado de aliarse con los asesinos de su propio hijo, asegurando que nunca permitirá que una mujer así forme parte de su familia. “Abandona este país o te envío de nuevo a la cárcel”, le ha gritado.

Pero a Alya no le ha temblado el pulso. Con el corazón en un puño por su hijo, ha dejado claro que no se va a mover de allí hasta ver al pequeño Cihan Deniz. “Solo quiero ver cómo está”, ha repetido una y otra vez, demostrando que el miedo a Sadakat o a acabar en la cárcel no es nada comparado con el dolor de estar separada de su niño.

Cihan lo ha escuchado todo. Ha sido testigo de cómo su madre intentaba machacar a Alya y de la valentía con la que su cuñada ha respondido a cada insulto. A pesar de los gritos de Sadakat para que echara a "esa mujer" de allí de inmediato, Cihan ha ignorado las órdenes de la matriarca y ha dejado que Alya pase para estar con su hijo.

El gesto de Cihan ha caído como un jarro de agua fría sobre Sadakat, que ha visto cómo su propio hijo le pasaba por encima. Alya, antes de entrar, le ha dicho: “Cuando salga, si quieres, me matas, pero ahora voy a ver a mi hijo”.

