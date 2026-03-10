Antena3
Capítulo 515

Álvaro se presenta al puesto de transportista en la fábrica y… ¡coincide con Gabriel!

Tasio entrevista a Álvaro y… ¡Gabriel decide contratarle sin saber que es el novio de Beatriz!

Marta García
Publicado:

El novio de Beatriz está dispuesto a ocupar el puesto de transportista vacante que ofrece la empresa. Y para ello Tasio le ha entrevistado. Así le ha contado las condiciones que tendría que aceptar y… ¡a él le ha parecido todo estupendo!

Y es que Álvaro no ha dudado en mentir para conseguir el puesto. Por ejemplo, ha afirmado que trabajó 10 años en una empresa andaluza cuando claramente no es verdad. Recordemos que el novio de Beatriz acaba de llegar de México y está metido en un gran lío legal. Le persiguen en su país por crimen con homicidio.

Por su parte, Gabriel, que no sabe que Álvaro es el novio de Beatriz, ¡ha propuesto contratarle sin pensárselo dos veces! “Que empiece mañana mismo”, ha comentado. ¿Se enterará de quién es pronto?

