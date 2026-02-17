El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"

La mañana ha empezado con una charla de "hombre a hombre". El pequeño le ha confesado a su tío que se siente muy feliz en su nueva habitación porque es como dormir con su padre. Cihan, aprovechando ese momento de cariño, ha decidido darle una sorpresa que Alya nunca permitiría: ¡su primer teléfono móvil!

Aunque el niño sabe que su madre se enfadará mucho si lo descubre, Cihan le ha convencido para que sea un secreto entre los dos. "Este móvil es solo para nosotros", le ha dicho, explicándole que solo debe usarlo en caso de emergencia o si siente que corre peligro. Es un gesto con doble sentido: por un lado, Cihan quiere protegerlo, pero por otro, está marcando territorio frente a Alya.

Casi les pillan con las manos en la masa cuando Alya ha entrado en la habitación. Con mucha picardía, tío y sobrino han escondido el teléfono y han fingido que solo estaban jugando. Alya, sin sospechar nada, se ha llevado al pequeño a desayunar. ¿Qué pasará cuando descubra que su hijo tiene un modo de comunicarse con su tío a sus espaldas?