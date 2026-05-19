Capítulo 563
Valentina marca distancias con Andrés y da un paso atrás en su relación: “No sé cuándo voy a estar preparada”
Valentina se bloqueó cuando quiso dar un paso más con Andrés y, desde entonces, ha tratado de esquivarle.
Publicidad
La historia de Andrés y Valentina no está atravesando su mejor momento y Rodrigo es el culpable de ello. Y es que, cuando los jóvenes quisieron dar un paso más, Valentina se vio bloqueada al recordar el infierno que vivió con el militar.
Tras esta incómoda situación, la dependienta se ha mostrado esquiva con Andrés, que no ha dudado en seguir apostando por su amor por ella.
“Iremos paso a paso, al ritmo que tú quieras”: El hijo de Damián ha abordado a la joven en la trastienda y ha tratado de normalizar su relación prometiéndola “ir paso a paso”, pero a Valentina no le ha parecido tan buena idea: “No puedo asegurarte en qué momento voy a estar preparada”.
Estas declaraciones han dejado sin palabras a Andrés, que aun así no se ha rendido y ha continuado luchando por el amor de la joven: “Me gustas mucho y estoy dispuesto a cuidarte el tiempo que lo necesites”.
Sin embargo, la joven no ha dado su brazo a torcer y ha puesto fin a la conversación de la manera más cruda posible: “No puedo darte la certeza de cuándo voy a superar esto”. ¿Será este el fin de la “relación” entre Valentina y Andrés o podrán superar esta crisis?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad