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En tierra lejana | 2 de noviembre

Ecmel reclama sus derechos sobre Cihan Deniz y Sadakat le demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar

El patriarca se enfrenta a Sadakat y reivindica sus derechos sobre Cihan Deniz tras descubrir que Boran era su hijo. Pero ella no está dispuesta a permitir que se acerque al pequeño y termina amenazándolo.

Ecmel reclama sus derechos sobre Cihan Deniz y Sadakat le demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El enfrentamiento entre Sadakat y Ecmel ha vuelto a sacar a la luz todo el odio que se tienen. Ecmel le ha reprochado a Sadakat que lo haya convertido en el hombre que es y ha reconocido que no sabía que Boran era su hijo. Ella, sin embargo, le ha recordado que intentó matarla cuando estaba embarazada y que nunca le dio la oportunidad de explicarle la verdad.

Sadakat no ha podido ocultar su rabia al recordar cómo Ecmel la empujó por una montaña y después eligió casarse con otra mujer. Pero él ha sacado a relucir otro asunto: Cihan Deniz también es de su sangre y, como abuelo del niño, pretende llevárselo.

La tensión ha llegado al límite cuando Sadakat lo ha agarrado del cuello y lo ha amenazado. Le ha advertido de que, si vuelve a acercarse a Cihan Deniz, acabará con él. Para Sadakat, Ecmel no tiene ningún derecho a reclamar al niño después de todo el daño que ha causado.

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