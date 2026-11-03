Ecmel reclama sus derechos sobre Cihan Deniz y Sadakat le demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar

El enfrentamiento entre Sadakat y Ecmel ha vuelto a sacar a la luz todo el odio que se tienen. Ecmel le ha reprochado a Sadakat que lo haya convertido en el hombre que es y ha reconocido que no sabía que Boran era su hijo. Ella, sin embargo, le ha recordado que intentó matarla cuando estaba embarazada y que nunca le dio la oportunidad de explicarle la verdad.

Sadakat no ha podido ocultar su rabia al recordar cómo Ecmel la empujó por una montaña y después eligió casarse con otra mujer. Pero él ha sacado a relucir otro asunto: Cihan Deniz también es de su sangre y, como abuelo del niño, pretende llevárselo.

La tensión ha llegado al límite cuando Sadakat lo ha agarrado del cuello y lo ha amenazado. Le ha advertido de que, si vuelve a acercarse a Cihan Deniz, acabará con él. Para Sadakat, Ecmel no tiene ningún derecho a reclamar al niño después de todo el daño que ha causado.