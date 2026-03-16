“No te duermas”: la agónica lucha de Alya por sobrevivir tras el disparo de Sadakat

Cihan, roto por la culpa y el horror, toma las riendas de la situación. Vuela con el coche hacia la empresa mientras intenta que Alya no pierda el conocimiento. "¡Alya, no te duermas! No me dejes", le suplica una y otra vez. Su única esperanza es un doctor de confianza al que ha citado allí mismo, lejos de los hospitales públicos para evitar que el escándalo acabe con el clan Albora.

Pero el momento más cruel llega con una llamada de teléfono. El pequeño Cihan Deniz, ajeno a lo que acaba de ocurrir, necesita hablar con su madre. Alya, en un esfuerzo sobrehumano y sacando fuerzas de donde no las hay, pide el móvil. Quiere escuchar la voz de su hijo por si esta fuera la última vez.

La conversación es un puñal para el espectador. “Mamá, vuelve muy rápido para que echemos un pulso, ¿vale?”, dice el niño. Alya, casi sin aire y con la vida escapándosele, solo acierta a responderle un débil "vale", ocultando el dolor insoportable que siente.

Esta noche, la joven doctora lucha por no dejar huérfano a su pequeño en una casa llena de lobos. A las 23 horas en Antena 3. ¡Disponible ya en atresplayer!