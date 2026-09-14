Fina sorprende a Digna con una inesperada confesión: “Sospecho que ya no estoy tan enamorada de Marta como antes”

Marta y Fina no están pasando por un buen momento como pareja.

La fotógrafa se ha ido por una temporada a casa de los De la Reina ya que debe tomarse las cosas con más calma y dejar a un lado su exceso de trabajo.

Aun así, la distancia entre ambas es cada vez más evidente, sobre todo, por parte de Fina.

La fotógrafa le dice a la hija de Damián que se siente agobiada por su exceso de protección y le pide que deje de controlarla.

También le confiesa que le gustaría volver a su casa, pero Marta le responde que no va a dejar que se vaya hasta que se recupere: “Déjame que te cuide”.

Sin embargo, Fina vuelve a marcar distancias. Además, no le gusta nada que desconfíe de ella y que sienta celos de Bianca continuamente.

Después, a solas con Digna, la joven le confiesa a la matriarca de los Merino que Marta y ella ya no se entienden como antes y que cree que no están enamorada de ella. ¡Digna se queda sin palabras!

¿Qué pasará?, ¿tomará Fina una decisión con respecto a su relación con Marta?

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