Giro inesperado: Alya y Cihan ponen fin a su matrimonio impuesto

Alya y Cihan afrontan uno de los momentos más delicados de su historia después de poner fin al matrimonio impuesto que los unía. La decisión supone un cambio radical en la relación entre ambos y abre nuevas incógnitas sobre su futuro.

Con este giro, En Tierra lejana marca un antes y un después para los protagonistas, que deberán afrontar las consecuencias emocionales y familiares de su separación. La ruptura amenaza con desencadenar nuevas tensiones en la trama.

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