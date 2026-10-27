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En tierra lejana | 26 de octubre

“Ojalá fueras la primera a la que pudiera ver”: la confesión de Kaya que Zerrin no puede corresponder

Kaya está a punto de entrar en quirófano cuando Zerrin aparece en el hospital para verlo. El joven le confiesa que, aunque sus ojos no puedan verla, siente que sí lo hace. Pero ella tiene algo que decirle antes de la operación.

“Ojalá fueras la primera a la que pudiera ver”: la confesión de Kaya que Zerrin no puede corresponder

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kaya se alegra de tener a Zerrin delante y le confiesa lo que más desea: “Ojalá tú fueras la primera a la que pudiera ver”. Sin embargo, ella no ha ido a despedirse para darle esperanzas, sino para pedirle que siga adelante sin ella.

Zerrin se siente culpable por lo ocurrido, ya que es hija del hombre responsable de que Kaya y Sahin estén en esta situación. “Ojalá esto no hubiese acabado así. Lo siento mucho”, le dice antes de dejarle clara su decisión.

La joven quiere que Ipek sea la primera persona que Kaya vea cuando vuelva a abrir los ojos. Le pide que pase página, que la olvide y que siga con su vida. Mientras los dos hablan, Ipek, Cihan y Alya escuchan la conversación desde fuera de la habitación.

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