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En tierra lejana | 26 de octubre

Sadakat desea lo peor a Ecmel tras la operación de Sahin: “Ojalá tu hijo no se despierte nunca”

Aunque la operación ha terminado, el joven sigue en la UCI y las próximas horas serán decisivas. Ecmel pierde los nervios al escuchar el diagnóstico, mientras Sadakat descarga contra él toda su rabia.

Sadakat desea lo peor a Ecmel tras la operación de Sahin: “Ojalá tu hijo no se despierte nunca”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Fidan ha preguntado al médico si la operación había salido bien, pero las noticias no han sido tan tranquilizadoras como esperaba. La bala ha atravesado el diafragma de Sahin, ha dañado el pulmón izquierdo y el hígado, y también le ha perforado el estómago.

Los médicos han conseguido frenar la hemorragia y reparar los órganos afectados, pero el joven ha perdido mucha sangre y tiene dificultades para respirar. Por eso, lo han intubado y permanece en cuidados intensivos.

Ecmel no ha podido soportar la explicación y ha empezado a gritar al doctor, preguntándole si van a dejar morir a su hijo en el hospital. Fuera de sí, ha llegado a llamarlos asesinos, incapaz de aceptar que Sahin siga en estado crítico.

Sadakat tampoco ha contenido su rabia contra Ecmel. “¿Qué querías hacerles a mis hijos?”, le ha reprochado antes de desearle lo peor: “Ojalá que tu hijo no se despierte nunca”. Nare le ha pedido que no diga esas cosas, pero la madre de los Albora está demasiado dolida para callarse.

Cihan ha intentado hacerle ver que Sahin no tiene la culpa de lo ocurrido. Mientras tanto, el médico ha explicado que el pulso del joven está estable y que han conseguido controlar la hemorragia, aunque todavía no pueden asegurar cuándo despertará. Los dos próximos días serán críticos y podrían aparecer complicaciones.

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