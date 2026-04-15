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En tierra lejana | 14 de abril

“Cihan te manda recuerdos”: la emboscada a Kaya en prisión acaba con Ecmel al borde de la muerte

Ecmel ha intentado acabar con la vida de su sobrino, pero un enviado de Cihan ha aparecido en el último segundo para cambiar las tornas.

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La emboscada a Kaya en prisión acaba con Ecmel al borde de la muerte

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Lo que parecía un ajuste de cuentas ha estado a punto de acabar en tragedia.Ecmel ha tendido una emboscada a Kaya en las duchas de la prisión, decidido a terminar con él de una vez por todas.

Con el joven Albora acorralado y sin salida, su tío ha sacado el cuchillo dispuesto a asestar el golpe final. “De haber sido un buen chico, nunca te habrías acercado a mi hija”, le ha gritado, convencido de que tenía el control de la situación.

Pero en el último segundo, todo ha saltado por los aires. Cuando Ecmel estaba a punto de atacar, un hombre ha aparecido por la espalda y lo ha apuñalado sin darle opción a reaccionar diciéndole que Cihan le mandaba recuerdos. En cuestión de segundos, el marido de Fidan ha caído al suelo malherido, ante la mirada atónita de su sobrino.

Kaya, completamente descolocado, no podía creer lo que acababa de pasar. Con Ecmeldebatiéndose entre la vida y la muerte, la guerra dentro de la cárcel acaba de subir de nivel.

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