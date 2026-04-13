Kaya entra en el módulo más peligroso y Ecmel jura acabar con él: esta noche, capitulazo imperdible

Esta noche en En tierra lejana, la cárcel de Mardin es un polvorín. Como no hay sitio en el ala de detenidos, meten a Kaya en el mismo módulo que a los convictos. Y allí le espera su peor pesadilla: su tío Ecmel. El abogado de Cihan, Erol, avisa de que el traslado es inminente.

Ecmel, lleno de odio, no tarda en encararse con Sahin para humillarle por la pérdida del bebé de Nare: "¿Qué te duele? ¿Que no hayáis podido salvar a ese desgraciado?". Pero la rabia de Ecmel va más allá. Está fuera de sí porque su hija Zerrin ama a Kaya, y acusa a Sahin de no proteger el honor de la familia. "Ni Nare y tú vais a estar juntos, ni Zerrin y Kaya tampoco", grita.

La amenaza final deja a todos helados. Ecmel, al ver a su sobrino Cihan, jura que van a pagar el precio de la traición y que no le tiembla el pulso. Pero Cihan no se queda callado y le planta cara con una advertencia de muerte: "Si le pasa algo a mi hermano, eres hombre muerto". La guerra entre los Alboraya no tiene vuelta atrás. Esta noche a las 23 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.