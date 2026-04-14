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En tierra lejana | 14 de abril

“Aléjate de mi hijo”: el ruego desesperado de Fidan a Nare tras la tragedia

La madre de Sahin ha llegado desesperada a la habitación del hospital. Fidan le ha pedido a Nare un sacrificio imposible para salvar la vida de su hijo y evitar que muera en la cárcel.

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El ruego desesperado de Fidan a Nare tras la tragedia

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Nare estaba hundida en la cama del hospital tras perder a su bebé, pero la poca paz que tenía le ha durado muy poco. Fidan ha aparecido en su habitación para pedirle un favor. "Yo también intento no perder a mi hijo", le ha dicho con el corazón en la mano, comparando su miedo con el dolor que Nare siente en ese momento.

Fidan se ha mostrado aterrada tras ver a Sahin regresar a casa con el cuerpo lleno de moratones por culpa de su última pelea con Ozkan. Teme que, si su hijo sigue intentando matar al marido de Nare, acabe pasando el resto de sus días en prisión. "No arruines la vida de mi hijo", le ha rogado.

La situación se ha vuelto crítica porque el marido de Fidan está enloqueciendo y, con Kaya encerrado en el mismo módulo, cualquier chispa puede acabar en sangre. Fidan le ha dicho que el futuro de Sahin está en sus manos: si ella se aleja, él dejará de arriesgar su vida.

"Tú ya estás casada, hija, y tu madre solo quiere una mortaja para mi hijo", le ha confesado. Convencida de que su amor solo trae desgracias, la madre de Sahin se ha roto por completo ante la camilla: "Es mi único varón, por lo que más quieras, déjalo ir", le ha suplicado.

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Oskan le echa en cara a Nare que sigue queriendo a Sahin: “¡Tú no me quieres!”

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