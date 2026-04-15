¡Se escapa del hospital! El lugar cargado de nostalgia donde Nare encuentra refugio tras su huida

Nare no ha podido soportar más la presión de las paredes del hospital y ha huido sin mirar atrás. Cihan y Alya han dado con ella en la orilla del lago, el único rincón donde la joven parecía encontrar algo de paz entre tantos problemas.

Sentados frente al agua, Alya y Cihan han intentado consolar a una Nare que se encontraba completamente ida, perdida en sus pensamientos. “Papá nos traía mucho aquí cuando éramos niños”, ha recordado ella con nostalgia

Para Nare, ese paisaje no es solo naturaleza; es su vía de escape. Ha confesado que estar allí es como “estar en otro universo”, un sueño del que, cuando era pequeña, nunca quería despertar para no tener que volver a casa. Aunque el lugar ha cambiado con los años, sigue siendo el único sitio donde siente que los problemas desaparecen.

Cihan, que se preocupa por ella más que nadie, se ha sentido aliviado por haberla encontrado pero consciente de que su hermana necesita su apoyo. ¿Será este refugio suficiente para que recupere las fuerzas o se quedará atrapada en sus recuerdos para siempre?