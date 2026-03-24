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En tierra lejana | 23 de marzo

Cihan empieza a mirar a Alya con otros ojos y descubre que ya no le es indiferente

Lo que era una tarde de compras para reparar el daño de Sadakat acaba cambiando algo entre Alya y Cihan, que por primera vez empieza a verla de una forma muy distinta.

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Cihan empieza a mirar a Alya con otros ojos y descubre que ya no le es indiferente

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Al salir del probador, Alya se ha mirado al espejo y se ha visto guapa, segura y radiante. Y ha sido justo en ese instante cuando algo ha cambiado en la mirada deCihan. Sin decir una palabra, se ha quedado observándola de una forma distinta, como si por primera vez dejara de ver en ella a la esposa impuesta por las normas del clan y empezara a fijarse de verdad en la mujer que tiene delante.

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Pero la tranquilidad ha durado poco. Dos hombres han entrado en la tienda y han empezado a hacer comentarios fuera de lugar sobre Alya. Al escuchar cómo hablaban de ella, a Cihan ha dejado claro que no estaba dispuesto a permitir ni una falta de respeto más. “Ojito con lo que dices”, les ha amenazado.

Los dos hombres han intentado echarse atrás al darse cuenta de con quién estaban hablando. Celoso y molesto, Cihan ha pedido que cobraran todo de inmediato y ha sacado a Alya de la tienda con una prisa que decía mucho más que cualquier confesión.

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