Cihan empieza a mirar a Alya con otros ojos y descubre que ya no le es indiferente

Al salir del probador, Alya se ha mirado al espejo y se ha visto guapa, segura y radiante. Y ha sido justo en ese instante cuando algo ha cambiado en la mirada deCihan. Sin decir una palabra, se ha quedado observándola de una forma distinta, como si por primera vez dejara de ver en ella a la esposa impuesta por las normas del clan y empezara a fijarse de verdad en la mujer que tiene delante.

Ella, ajena a todo lo que estaba pasando por la cabeza de su marido, solo disfrutaba de ese pequeño instante de seguridad recuperada después de tantos días de humillaciones dentro de la mansión.

Pero la tranquilidad ha durado poco. Dos hombres han entrado en la tienda y han empezado a hacer comentarios fuera de lugar sobre Alya. Al escuchar cómo hablaban de ella, a Cihan ha dejado claro que no estaba dispuesto a permitir ni una falta de respeto más. “Ojito con lo que dices”, les ha amenazado.

Los dos hombres han intentado echarse atrás al darse cuenta de con quién estaban hablando. Celoso y molesto, Cihan ha pedido que cobraran todo de inmediato y ha sacado a Alya de la tienda con una prisa que decía mucho más que cualquier confesión.