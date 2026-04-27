En tierra lejana | 27 de abril
“Me has destrozado la vida”: el momento en el que Nare pierde la cabeza y encañona a Sadakat
Nare, destrozada por ver cómo su mundo se desmorona, ha empuñado un arma contra Sadakat en un momento de pura desesperación.
La mansión Albora se ha convertido en un auténtico polvorín. Tras la marcha de Sahin, Nare no ha podido aguantar más la presión y ha explotado contra Sadakat, acusándola de haberle arruinado la vida. Fuera de sí, ha sacado una pistola y ha apuntado a su madre. “Me has destrozado”, gritaba Nare mientras Cihan intentaba intervenir para evitar una tragedia que habría acabado con la familia para siempre.
Cihan ha tenido que emplearse a fondo para parar a su hermana, que estaba completamente fuera de control. Entre forcejeos y gritos, Nare le ha recriminado a Cihan su cambio de actitud y su odio repentino hacia la familia de Sahin. “¿Quién es bueno aquí? ¡Mamá no es una santa!”, ha dicho, dejando claro que ya no aguanta más mentiras ni más violencia por parte de la matriarca.
Finalmente, Cihan ha logrado arrebatarle el arma y reducirla, pidiéndole que se tranquilizara antes de que fuera demasiado tarde. La imagen de Nare apuntando a su madre marca un antes y un después: el clan de los Albora se está destruyendo desde dentro.
