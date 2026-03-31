“¡Tú vienes conmigo!”: Cihan desautoriza a Sadakat y sienta a Alya a la mesa

Alya y el pequeño Cihan Deniz estaban disfrutando en el columpio cuando ha aparecido Cihan, y el niño no ha parado hasta convencer a su tío para que les empujara un rato antes de entrar a cenar.

El pequeño ha conseguido que Cihanse ablande por unos minutos, pidiéndole que les empujara "cuatro veces" con mucha ilusión. Entre risas y juegos, el líder de los Albora y la doctora han compartido una mirada de complicidad que hacía mucho tiempo que no se veía. "Ojalá os hubiera pedido cinco veces", ha llegado a decir el niño, sin querer que ese momento de familia terminara nunca.

Pero la realidad ha vuelto de golpe cuando ha llegado la hora de entrar en la casa. Alya, sabiendo el odio que le tiene su suegra, ha intentado escaquearse de la cena para evitar más líos.

Sin embargo, Cihan ha tomado una decisión que va a traer mucha cola en la mansión. Harto de desplantes, le ha dejado claro a Alya que a partir de ahora toda la familia cenará junta, y eso la incluye a ella por encima de lo que diga su madre. "Si yo quiero, no hay nada más que hablar", ha dicho. ¿Cómo reaccionará Sadakat al ver que su hijo la ha desobedecido para proteger a su nuera?