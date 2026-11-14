Boran pierde el control y comete una imprudencia imperdonable que pone en peligro su mayor secreto

La tensión en En tierra lejana alcanza cotas insostenibles ante los nuevos y convulsos acontecimientos que sacuden a los hermanos Albora. La total incapacidad de Boran para aceptar la relación entre Alya y Cihan se transforma en una peligrosa espiral de celos que comienza a traspasar todos los límites. Tras irrumpir violentamente en la habitación para recriminarles su cercanía, la situación termina por estallar de la peor manera posible durante una celebración pública en la plaza del pueblo.

Cegado por la rabia al ver a Alya bailando con su hermano, Boran pierde los papeles y monta un monumental escándalo en plena calle, exigiendo su vuelta bajo la premisa de que sigue siendo su esposa. Lo verdaderamente crítico de la escena no es solo el enfrentamiento, sino el monumental riesgo asumido: dejarse ver en público cuando todo el mundo le cree fallecido. Un paso en falso que deja a Alya completamente aterrorizada ante la inminente posibilidad de que sus enemigos descubran que sigue con vida.