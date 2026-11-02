Capítulo 680
Tasio planta cara a Andrés y Marta, y defiende su amor por Paula: se niega a renunciar a ella
Los hermanos De la Reina mantienen una discusión repleta de reproches.
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Andrés y Marta quedan con Tasio para hablar sobre Paula y su relación prohibida.
“Nos diste tu palabra de que no ibas a volver a verla”, le dice Marta muy enfadada.
Tasio, lejos de agachar la cabeza y sorprendido por sus lecciones de moralidad, les echa en cara a sus hermanos que ellos también tuvieron relaciones clandestinas fuera de sus respectivos matrimonios.
Confiado en sus sentimientos, Tasio asegura que no quiere levantarse cada día suplicándole a Carmen que regrese y, aún menos, renunciar a todo lo que siente por Paula: “El amor no termina cuando no encaja en las normas de la sociedad”.
Tasio está convencido de que Carmen no va a volver y no piensa renunciar a Paula. Va a luchar por ella hasta el final.
Andrés y Marta se quedan muy preocupados. ¿Qué pasará a partir de ahora?
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