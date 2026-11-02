“Debemos dejar que sea ella la que decida si se va o se queda”: Claudia pide a Bianca que no presione a Fina

Bianca va a visitar a la sobrina de Manuela a la tienda y le deja caer que le ayude a convencer a Fina para dar el paso de irse juntas a Argentina.

La argentina está dispuesta a todo con tal de Fina vuelva con ella a vivir a su país.

Claudia, que ya tuvo la oportunidad de marcharse de la colonia, habla desde la experiencia: “No lo hice y no me arrepiento” y le cuenta a Bianca que no se arrepiente porque nadie le coaccionó para tomar la decisión.

La encargada de la tienda le explica que deberían dejar que Fina sea la que decida sí se va a o se queda. Por eso, Claudia le dice que no debería pedirle que le ayude a convencerla.

Bianca se queda sorprendida con sus palabras y le responde a Claudia diciendo que no le ha pedido nada para después pedirle un último favor: le pide que esa conversación no salga de ahí. ¿Qué hará Claudia?