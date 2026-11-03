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En tierra lejana | 2 de noviembre

Cihan consuela a Alya con unas palabras que llegan al corazón: “Ojalá pudiera ocuparme de todo”

Alya se desahoga con su hijo mientras duerme, incapaz de evitar que todo lo que está ocurriendo le haga daño. Cihan escucha sus palabras y también reconoce cuánto le gustaría poder protegerlos a ambos.

Cihan consuela a Alya con unas palabras que llegan al corazón: “Ojalá pudiera ocuparme de todo”

Cihan consuela a Alya con unas palabras que llegan al corazón: “Ojalá pudiera ocuparme de todo”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La doctora quisiera poder evitarle todo el sufrimiento a su hijo y cargar ella sola con lo que está pasando. “Ojalá pudiera protegerte del dolor y quedármelo todo para que no te toque”, le dice conmovida.

Alya desea que el pequeño pueda comprender lo que ocurre con un abrazo y que sus besos basten para aliviar su tristeza. Le duele pensar que esta situación pueda dejarle un trauma difícil de superar y solo quiere que vuelva a sentirse protegido.

Desde la puerta, Cihan ha escuchado sus palabras y se ha acercado a ella. El empresario sabe que su hijo no tiene la culpa de lo que está sucediendo, pero también quiere que Alya entienda que ella tampoco es responsable de todo este sufrimiento. Le gustaría poder tranquilizarla y prometerle que se ocupará de todo, pero siente que las circunstancias les impiden encontrar un momento de paz.

“Me encantaría poder despertarte solo cuando todo este horror se haya pasado”, le ha dicho, deseando que bastara un beso para dejar atrás los problemas. Ambos quieren proteger a Cihan Deniz, pero también necesitan encontrar la manera de afrontar juntos una situación que está haciendo sufrir a toda la familia.

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