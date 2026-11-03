El miedo de Alya por su hijo conmueve a Cihan En tierra lejana: "Me encantaría poder despertarte cuando todo haya pasado"

En tierra lejana, un momento de enorme vulnerabilidad ha llevado a Alya a confesar sus mayores temores mientras observa dormir a su hijo. La doctora desearía cargar con todo su sufrimiento para evitar que el pequeño tenga que afrontar una situación tan dolorosa.

Desde la puerta, Cihan ha escuchado su desahogo y se ha acercado para consolarla. El empresario le recuerda que ella tampoco es culpable de lo que está ocurriendo y reconoce su impotencia por no poder protegerlos de todo. Ambos desean devolverle la tranquilidad a Cihan Deniz.