Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 680 de Sueños de libertad; 2 de noviembre: Luis se marcha a Barcelona, pero seguirá ayudando a su tío

El perfumista se despide de su familia antes de marcharse a Barcelona, pero desde allí seguirá investigando en la fórmula del amizcle.

Luis

Capítulo 680 de Sueños de libertad; 2 de noviembre: Luis se marcha a Barcelona, pero seguirá ayudando a su tío

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto... una despedida y una inesperada decisión que podría cambiarlo todo.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy:

Julia ha escuchado a escondidas una conversación de sus abuelos en la que decían que Gabriel podría denunciar a sus abuelos.

Preocupada, Julia ha tomado una decisión: volverá a casa con sus padres para proteger a sus abuelos, pero con una condición: le ha pedido a Gabriel que no le haga daño a sus abuelos.

Fina, cansada de las presiones de Bianca, le ha pedido que no vuelva a preguntarle si se va a marchar con ella o no a Argentina hasta que tenga la respuesta definitiva. Entonces, la argentina ha acudido a Claudia a pedirle consejos.

Luis se ha despedido de su familia, no ha conseguido replicar la fórmula. A pesar de que sabe que fue algo fortuito, seguirá investigando a su vuelta en la ciudad condal.

Damián, por su parte, le ha deseado lo mejor en su búsqueda. ¿Darán con la clave del ‘negocio del siglo’?

Además, Paula le ha dicho a Tasio que su relación deberá seguir siendo a escondidas. ¡Solo así conseguirán que sobreviva!

Por otro lado, Josema le ha confesado a Mabel que no termina de congeniar con Silvia, la joven ha sentido un profundo alivio por dentro. ¿Será el principio de algo?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión en atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Félix

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Félix Cifuentes regresa por sorpresa a la fábrica y pone en peligro los planes de Gabriel

Luis

Capítulo 680 de Sueños de libertad; 2 de noviembre: Luis se marcha a Barcelona, pero seguirá ayudando a su tío

Digna y Julia

Julia acepta volver a casa con sus padres, pero impone una condición a Gabriel: “Júrame que nunca le harás daño a mis abuelos”

Tasio
Capítulo 680

Tasio planta cara a Andrés y Marta, y defiende su amor por Paula: se niega a renunciar a ella

Bianca
Capítulo 680

“Debemos dejar que sea ella la que decida si se va o se queda”: Claudia pide a Bianca que no presione a Fina

Salva
Capítulo 680

Salva se reconcilia con su padre y le tiende la mano para ayudarle a superar sus problemas: “Quiero convertirme en el hijo que siempre quise ser”

El cantinero tiende la mano a Tomás y ambos se reconcilian con un emotivo abrazo.

Las mujeres de A la deriva: cinco historias de lucha, amor y superación marcadas por una misma tragedia
TRAMA

Las mujeres de A la deriva: cinco historias de lucha, amor y superación marcadas por una misma tragedia

Lucía, Maca, Rosa, Berta y Paloma son las grandes protagonistas de A la deriva. Cinco mujeres muy diferentes que encuentran en su amistad la fuerza necesaria para seguir adelante después del naufragio que cambia sus vidas para siempre.

Serhat descubre cómo Berrak se ha quedado embarazada para impedir el divorcio: “Es nuestro bebé”

Serhat descubre cómo Berrak se ha quedado embarazada para impedir el divorcio: “Es nuestro bebé”

Alya se enfrenta a Sadakat

¿Tendrá Boran que renunciar a Alya? Esta noche, ella deja claro que no piensa abandonar a Cihan

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

Publicidad