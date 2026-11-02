Capítulo 680 de Sueños de libertad; 2 de noviembre: Luis se marcha a Barcelona, pero seguirá ayudando a su tío

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto... una despedida y una inesperada decisión que podría cambiarlo todo.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy:

Julia ha escuchado a escondidas una conversación de sus abuelos en la que decían que Gabriel podría denunciar a sus abuelos.

Preocupada, Julia ha tomado una decisión: volverá a casa con sus padres para proteger a sus abuelos, pero con una condición: le ha pedido a Gabriel que no le haga daño a sus abuelos.

Fina, cansada de las presiones de Bianca, le ha pedido que no vuelva a preguntarle si se va a marchar con ella o no a Argentina hasta que tenga la respuesta definitiva. Entonces, la argentina ha acudido a Claudia a pedirle consejos.

Luis se ha despedido de su familia, no ha conseguido replicar la fórmula. A pesar de que sabe que fue algo fortuito, seguirá investigando a su vuelta en la ciudad condal.

Damián, por su parte, le ha deseado lo mejor en su búsqueda. ¿Darán con la clave del ‘negocio del siglo’?

Además, Paula le ha dicho a Tasio que su relación deberá seguir siendo a escondidas. ¡Solo así conseguirán que sobreviva!

Por otro lado, Josema le ha confesado a Mabel que no termina de congeniar con Silvia, la joven ha sentido un profundo alivio por dentro. ¿Será el principio de algo?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión en atresplayer.