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Berrak entra en pánico: Cihan le avisa que Serhat ya sabe quién es el padre de Kader

El hermano del empresario ha querido revelarle su secreto mejor guardado y ha avisado a Berrak de la que le espera.

Berrak entra en pánico: Cihan le avisa que Serhat ya sabe quién es el padre de Kader

Berrak entra en pánico: Cihan le avisa que Serhat ya sabe quién es el padre de Kader

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Patri Bea
Patri Bea
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Cihan no aguantaba más y ha llamado a Serhat para confesarle algo que llevaba tiempo ocultándole: la identidad del padre de Kader. El empresario sabe que su hermano no va a perdonarle que le haya escondido algo tan importante, así que planea huir.

Antes de marcharse, Cihan ha querido hacerle un último ‘favor’ a Berrak y la ha avisado para que recoja sus cosas antes de que Serhat vuelva a casa: ya conoce la identidad de su amante.

“Irás directo al infierno”, le grita Berrak furiosa a su cuñado al descubrir que su vida está a punto de desmoronarse por completo. La madre de Ilkim y Hayal entra en pánico y lo único que piensa es en marcharse lejos con sus hijas.

¿Qué pasará ahora que se sabe la verdad? ¿Asumirá Berrak las consecuencias? ¿Se vengará Serhat del amante de su mujer? ¡No te pierdas un nuevo capítulo de El secreto, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3!

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