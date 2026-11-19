En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto cómo el patriarca ha protegido a su familia y ha intentado recuperar su empresa.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Damián teme que Tasio cometa sus mismos errores sobre mentir y manipular… No quiere que sea como él.

Andrés le ha contado a Begoña las pruebas que la familia De la Reina tiene entre manos para echar a Gabriel de la dirección de la empresa. Begoña se ha quedado inquieta, teme por las consecuencias: no quiere abandonar Toledo.

Mientras, Gabriel ha trazado un plan para detener a Damián. ¡Le toca contraatacar!

Cuando Begoña ha vuelto a casa, se ha encontrado que sus hijos ya no estaban. Algo le dice que Gabriel se los ha llevado. ¿Ha secuestrado a sus propios hijos?

Miguel sigue indeciso con la paternidad, su miedo le impide verse cambiando pañales. Para aclararse, ha aceptado echar una mano a Claudia en la casa cuna.

Manuela y Eduardo han llegado a un acuerdo: mantener su relación en secreto. O al menos dentro del trabajo, pero ella no ha aguantado y se lo ha contado a escondidas a su sobrina Claudia.

Damián, que sufre desde el golpe de Tasio de la vista, se ha tropezado, pero no le ha dado mayor importancia. ¿Debería dársela antes de que sea un problema más grave?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.