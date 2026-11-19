Damián ha hecho frente por fin a su sobrino y le ha dado un ultimátum: o presenta su dimisión o Cifuentes le contará todo, con pruebas incluidas, a Hugo Brossard.

¡Parece que es el final como director de la fábrica de Gabriel!

Ambos temen, que, de cumplirse la amenaza de Damián a Gabriel, este decida tomar represalias contra alguno de los De la Reina o con la propia Begoña.

Temen que le intente hacer algo a ella o a alguno de los niños, pero la enfermera cree que ha cambiado y ya no es así…

¿Será verdad y Gabriel no tomará represalias por la amenaza de Damián?