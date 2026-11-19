Desde el golpe que recibió de su hijo Tasio, Damián sigue algo delicado de salud.

Lo cierto es que, el patriarca ha tenido algún amago de desvanecerse, sobre todo relacionado con la vista, pero no le ha dado importancia.

Esta vez, iba caminando por el hall de su casa y se ha mareado. Ha dejado de ver nítido y los papeles que llevaba en la mano se le han caído…

Eduardo, que estaba allí, ha intentado ayudarle y le ha preguntado si se encontraba bien, pero él ha asegurado que no le pasaba nada. Y le ha restado importancia al episodio.

El patriarca no ha querido desvelar la realidad del asunto y es que ha perdido por completo la vista por un momento. ¿Es algo grave o un episodio puntual?

¿Le contará Eduardo a alguien lo que ha visto de Damián?