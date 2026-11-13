María paga su rabia con Toscano: “Ojalá no hubierais aparecido nunca”

Después de recibir los resultados de la autopsia y confirmar que la guardia civil va a dar la muerte de Claudia como un accidente, María se ha puesto furiosa y se ha encontrado con Toscano.

“Ojalá no hubierais aparecido nunca”, le ha dicho María al capataz, que no se ha tomado demasiado mal sus palabras. Toscano le ha preguntado si antes de que ellos llegaran no tenía problemas, y la señora Cervantes ha reconocido que sí, pero al menos contaba con el apoyo de Claudia.

Toscano ha aprovechado el momento para reconocerle que lo que hizo Varela con la cosecha no estuvo bien, y María ha agradecido sus palabras. Además, se ha comprometido a avisarla si el empresario vuelve a intentar hacer algo parecido: “No todo vale, es lo justo”. La conversación ha terminado con un apretón de manos y María le ha observado marcharse pensativa.