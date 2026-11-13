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Mejores momentos | Capítulo 3

María se reencuentra con Toscano: Estrella sufre un mareo y ella la acompaña hasta su casa

La mujer del capataz se ha mareado en plena calle y María se ha ofrecido a acompañarla a casa.

María se reencuentra con Toscano: Estrella sufre un mareo y ella la acompaña hasta su casa

María se reencuentra con Toscano: Estrella sufre un mareo y ella la acompaña hasta su casa

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Marta Jorge
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Mientras camina por la calle, Estrella sufre un mareo y se le caen las bolsas de la compra. María, que se encuentra cerca, acude enseguida para ayudarla y decide acompañarla hasta su casa.

Cuando han llegado, Toscano estaba en casa y el encuentro con María ha provocado un instante de evidente incomodidad entre ambos. Después de que Estrella ha explicado lo ocurrido, el capataz ha roto el silencio para agradecerle la ayuda a María.

Sin percatarse de nada, Estrella ha invitado a María a cenar con ellos. Sin embargo, ella se ha negado, ya que sus sentimientos hacia Toscano hacen que prefiera mantener cierta distancia. Toscano, por su parte, ha interpretado esa actitud como un posible rechazo motivado por su vínculo con Julio Varela.

Convencida de que la situación cambiará con el tiempo, Estrella ha animado a su marido asegurándole que, cuando María tenga la oportunidad de conocerlo mejor, su percepción será diferente.

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