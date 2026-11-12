María se rompe por completo en el entierro de Claudia: “Juntas somos más fuertes”

María y sus hijos se han encargado de escoger la ropa para el entierro de Claudia. Tras recordarla con un profundo cariño en un emotivo momento, ha llegado la hora de despedir a la hija de don Ramón para siempre.

Al entierro también ha acudido Varela y sus hijos. María le ha dirigido una mirada al empresario en la que se ha podido ver claramente lo mucho que desconfía de él. Manuela y Nicolás también están visiblemente rotos de dolor por la muerte de su tía.

Al acercarse a la tumba, a María le han venido muchos recuerdos junto a su amiga. Entre ellos, algunos momentos duros que vivieron desde que ella llegó de Almería. Hay una frase que ha retumbado especialmente en su cabeza: “Creo que juntas somos más fuertes”. Está claro que a la Cervantes le va a costar seguir sin ella.