Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel empieza a sospechar de Begoña tras las insinuaciones de Beatriz

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…Gabriel desconfiará de Begoña, Fina se preocupará por las críticas a su exposición y Andrés y Valentina sufrirán un contratiempo con su boda.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Un contratiempo con el restaurante donde Valentina y Andrés iban a celebrar su enlace pondrá en peligro su inminente boda.

Gabriel acusará a Félix de estar jugando a dos bandas después de que Damián le mienta sobre el origen de la información del pago.

Por otro lado, Fina se preocupará por las críticas a su exposición después de que Claudia le cuente que escuchó que sus fotografías no tienen alma.

Mabel confesará a Valentina que Josema la está evitando y asumirá que no está interesado en ella.

Don Agustín cambiará de idea y le propondrá a Sor Amparo colaborar con ella en el comedor social.

Manuela reconocerá que se siente muy cómoda con Eduardo y le animará a hacer planes juntos. ¿Él aceptará?

Y Beatriz sembrará la desconfianza de Gabriel hacia Begoña al insinuarle que pudo espiarlo en su despacho.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.