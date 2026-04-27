“Tu padre me salvó”: Sadakat revela cómo Ecmel intentó matarla embarazada

La verdad ha salido a la luz con toda su crudeza. Sadakat le ha contado a su hijo cómo, con apenas 17 años, fue engañada por un Ecmel que solo jugaba con ella. Cuando intentó contarle que estaba embarazada, él la despreció de la peor manera. “Le supliqué de rodillas que no me dejara y me dijo que todo había sido un juego”, ha relatado.

Pero lo peor estaba por llegar. En un acto de crueldad, Ecmel la empujó por una colina y se marchó sin mirar atrás, dejándola tirada y sangrando. Fue Hassan quien la encontró y pidió ayuda a Ahmet. “Tu padre me abrazó, me protegió y me amó sabiendo todo”, ha confesado, revelando que Boran sobrevivió de milagro y que Ahmet decidió criarlo como su hijo.

Esta confesión lo cambia todo para Cihan. Ahora entiende que su odio hacia Ecmel no es solo por poder, sino por el daño irreparable a su madre. Boran creció como un Albora, pero su sangre siempre fue la del enemigo.