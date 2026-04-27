Capítulo 548 de Sueños de libertad; 27 de abril: Damián se hunde al admitir que no fue del todo sincero con Julia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Paula, finalmente, se queda! Tasio ha dado la cara por la asistenta y ha convencido a Damián de darle una segunda oportunidad.

Además, en ese momento se ha presentado Carmen, que ha regresado de su pueblo. ¡Y ha protagonizado un reencuentro frío y distante con su marido!

Mientras tanto, Álvaro ha aceptado una peligrosa propuesta de Gorito con la que pueden ganar más dinero del que imaginan. ¿De qué se trata?

En otro orden de cosas, Miguel y Pablo han acercado posturas cuando el médico ha asistido a su padre tras sufrir dolencias estomacales. ¿Será este un paso para su reconciliación

Además, Darío ha prometido a Marta ayudarla a buscar Fina. ¡y le ha confesado que se fue a Buenos Aires y que puede que esté en México! ¿Logrará encontrarla?

Finalmente, Damián ha logrado el perdón de Julia, pero se ha derrumbado ante Digna por no haber sido del todo sincero con su nieta.

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