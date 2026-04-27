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Capítulo 548 de Sueños de libertad; 27 de abril: Damián se hunde al admitir que no fue del todo sincero con Julia

A pesar de haber logrado el perdón de su nieta, al fundador de la perfumería le pesa haberle ocultado una parte importante de su pasado.

Damián se hunde al admitir que no fue del todo sincero con Julia

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

¡Paula, finalmente, se queda! Tasio ha dado la cara por la asistenta y ha convencido a Damián de darle una segunda oportunidad.

Además, en ese momento se ha presentado Carmen, que ha regresado de su pueblo. ¡Y ha protagonizado un reencuentro frío y distante con su marido!

Mientras tanto, Álvaro ha aceptado una peligrosa propuesta de Gorito con la que pueden ganar más dinero del que imaginan. ¿De qué se trata?

En otro orden de cosas, Miguel y Pablo han acercado posturas cuando el médico ha asistido a su padre tras sufrir dolencias estomacales. ¿Será este un paso para su reconciliación

Además, Darío ha prometido a Marta ayudarla a buscar Fina. ¡y le ha confesado que se fue a Buenos Aires y que puede que esté en México! ¿Logrará encontrarla?

Finalmente, Damián ha logrado el perdón de Julia, pero se ha derrumbado ante Digna por no haber sido del todo sincero con su nieta.

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Damián se hunde al admitir que no fue del todo sincero con Julia

Capítulo 548 de Sueños de libertad; 27 de abril: Damián se hunde al admitir que no fue del todo sincero con Julia

Darío promete ayudar a Marta en la búsqueda de Fina

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