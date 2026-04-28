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En tierra lejana | 27 de abril

“No volveré a la cárcel”: Ecmel prepara su fuga desde el hospital

El patriarca no piensa regresar a prisión. Mientras Cihan y su familia se despedazan entre ellos, el viejo Ecmel ya ha puesto en marcha un plan para desaparecer antes de que los gendarmes cierren el cerco sobre él.

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“No volveré a la cárcel”: Ecmel prepara su fuga desde el hospital

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Ecmel siempre tiene un as bajo la manga. A pesar de estar postrado en una cama de hospital, su cabeza no ha dejado de trabajar ni un segundo. Sabe perfectamente que el perdón de Cihan fue solo una tregua y que su destino final es la cárcel. Por eso, aprovechando los descuidos del personal sanitario y sus contactos fuera de la mansión, el patriarca está organizando su salida clandestina del centro médico.

“No volveré a esa jaula”, ha dicho a su familia. Ecmel es consciente de que, una vez fuera, tendrá que actuar en las sombras para recuperar su poder y, lo más importante, para defenderse de una Sadakat que ha jurado verlo muerto. Su plan es huir antes de que el juez dicte la orden definitiva y encontrar un refugio donde no puedan alcanzarlo.

Mientras tanto, en la mansión, nadie sospecha que su mayor enemigo está a punto de escaparse de entre las manos. Esta fuga no solo dejaría en evidencia a la gendarmería, sino que pondría de nuevo a Cihan en una posición de máxima alerta. La guerra no ha terminado; simplemente está a punto de cambiar de escenario, y Ecmel está decidido a jugar su última carta.

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