¡Guerra abierta en la familia! Ecmel desafía públicamente a Cihan por el control de los Albora

La frágil paz entre los miembros de la familia Albora ha saltado definitivamente por los aires en En tierra lejana. En un clima de extrema rivalidad, Ecmel ha decidido dar un paso al frente para cuestionar la autoridad del clan y retar de forma abierta y directa a Cihan.

Ante la mirada de todos, este pulso de poder deja claras las intenciones de disputar el liderazgo y divide por completo a la saga. Con las posiciones radicalizadas y las cartas sobre la mesa, la rivalidad entre ambos escala a un nivel de hostilidad inédito donde ya no hay cabida para las treguas.

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