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Capítulo 658

Marta, rota, se desahoga con Digna, ¡se siente traicionada por Fina!

La empresaria considera que ha sido demasiado fácil convencerla para que no deje la empresa.

Marta, rota, se desahoga con Digna, ¡se siente traicionada por Fina!

Marta, rota, se desahoga con Digna, ¡se siente traicionada por Fina!

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Julia Zapata López
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Marta está desolada desde su ruptura con Fina. Va como alma en pena por casa y eso sumado a su despido no está pasando por su mejor momento.

Además, su última conversación con Fina le ha dejado muy decepcionada. La fotógrafa le preguntó a la empresaria si debía dimitir de su puesto de trabajo ahora que ella ha sido despedida.

Marta le dijo que no que ella debía decidir, pero ella se ha sentido traicionada porque considera que ha sido muy fácil convencerla cuando debería haber dejado el trabajo sin preguntarle.

“Me lo ha preguntado con la boca pequeña”, le ha confesado a Digna, quien ha defendido a Fina.

Le ha dicho a su sobrina que no debería verlo así porque Fina también que pensar en su futuro y que piensa así porque está dolida.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Marta, rota, se desahoga con Digna, ¡se siente traicionada por Fina!

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