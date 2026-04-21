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En tierra lejana | 20 de abril

"Yo también renuncio a ti": el doloroso adiós de Alya ante la tumba de Boran tras descubrir su mentira

Rota por la traición que ha descubierto en el vídeo, la doctora ha acudido al cementerio para devolverle a su difunto marido el símbolo de un amor que ahora siente como una farsa.

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El doloroso adiós de Alya ante la tumba de Boran tras descubrir su gran mentira

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El cementerio de Mardin ha sido testigo del último y más amargo reproche de Alya. Con el corazón hecho pedazos tras saber que su matrimonio fue poco más que un contrato de protección diseñado por Boran, la joven ha acudido a la tumba del hombre que creía amar. “Yo que pensaba que nuestra vida era real...”, ha dicho.

Para Alya, descubrir que Boran ya había planeado su boda con Cihan antes de morir ha sido el golpe de gracia. Entre lágrimas de impotencia, le ha recriminado haberla empujado a una vida que ella no eligió. “¿Por qué me has engañado? Ya habías renunciado a mí cuando grabaste ese vídeo”, ha soltado, dándose cuenta de que su marido la entregó a su hermano como si fuera una pertenencia más.

En un arranque de dolor, Alya ha tomado la decisión más difícil: liberarse de la sombra del hombre que la traicionó desde el más allá. Con un “yo también renuncio a ti”, se ha quitado el anillo de casada y lo ha dejado sobre la tumba, cerrando para siempre un capítulo lleno de mentiras.

Alya ya no es la viuda de Boran; ahora es una mujer que busca su propio destino, aunque esté encadenada a un matrimonio que no pidió.

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