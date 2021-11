Yilmaz y Züleyha, el encuentro que lo cambia todo

Züleyha ha conseguido escapar de la mansión gracias a la ayuda de Gülten. La joven se marcha con la furgoneta y se encuentra con Yilmaz. El momento más esperado ha llegado.

Yilmaz le cuenta a Züleyha que ya lo sabe todo: “Leí la carta que me escribiste, desde entonces no puedo respirar… Me duele tanto el corazón”, confiesa el joven.

Züleyha no esperaba que, por fin, su amado se enterase de casi toda la verdad. Ella había perdido todas las esperanzas y había aceptado su destino.

Yilmaz pide perdón a Züleyha por todo: Por las cosas que le dijo, por no confiar en ella y por pensar que quería a Demir.

Züleyha le explica todo lo que pasó: “Me amenazaron con tu vida, con quitarme a mi hijo”, confiesa entre lágrimas.

En ese momento llega Demir, quien ha escapado de la cárcel y grita el nombre de Züleyha. No viene solo y está armado.

¿Cómo se ha enterado?