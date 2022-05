Demir, el único consuelo de Züleyha mientras Yilmaz no despierta: “Te estaré siempre agradecida”

Züleyha está desolada. El amor de su vida, Yilmaz, está en el hospital en estado muy grave tras sufrir un accidente de coche. Demir le salvó la vida al conseguir sacarlo del vehículo antes de que ardiera en llamas y así pudo trasladarlo rápidamente al hospital.

Yilmaz ha estado en coma desde entonces. Los doctores han expresado su preocupación ante el estado del joven. Toda la familia, amigos y empleados están en vilo, la vida de Yilmaz pende de un hilo.

Fekeli recibió con mucha ansiedad la noticia, no se podía creer que su hijo hubiera tenido un destino tan trágico. Y acudió de inmediato al hospital donde se encontraban ya Züleyha y Demir, quienes estaban muy afectados por lo sucedido.

Ahora, la pregunta que todos se hacen es: ¿Sobrevivirá Yilmaz?

Züleyha está desconsolada, no para de llorar mirando la habitación de Yilmaz. Su gran apoyo es Demir quién está pendiente de ella en todo momento. “No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por Yilmaz”, le dice la joven a Demir. Si Yaman no hubiese intervenido Yilmaz no habría sobrevivido al accidente.

“Yilmaz ya ha pasado por cosas peores, se recuperará”, le asegura Demir a Züleyha en un intento por calmar sus nervios. Él es ahora mismo su único consuelo, y trata de que Züleyha tenga esperanza en que Yilmaz se recuperará.