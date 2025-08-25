Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta removerá cielo y tierra para encontrar a Fina

Marta hablará con las chicas de a tienda sobre la marcha de Fina y se apoyará también en su hermano Andrés.

Marta

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

La incertidumbre sobre Fina aumentará. Claudia, Gema y Carmen comenzarán a sospechar al notar que la joven no ha pasado ni por su habitación ni por la tienda y Marta le revelará a Andrés lo que ha pasado: “Santiago se ha escapado de la cárcel y Fina ha decidido marcharse sin dar muchas explicaciones para esconderse”. ¿Qué otras consecuencias traerán esta huida forzada?

El miedo persistirá en la colonia. Una zona de la fábrica será cerrada por precaución, lo que generará tensión entre los trabajadores. Digna le reprochará a Damián su falta de empatía: “Preocupado por los números sin importarte la salud de tus empleados”, mientras Gaspar insistirá en que la doctora aclare la situación.

Por su parte, Irene continuará buscando pistas sobre la desaparición de José. Unas alianzas grabadas con sus nombres reforzarán sus sospechas de que José no pensaba abandonarla. ¿Hasta dónde llegará Irene para conocer la verdad y qué descubrirá sobre su propio hermano?

Y mientras todo esto ocurre, María molesta por la actitud de Gabriel, le dirá: “¿Tu sabes hacer algo más aparte de dar órdenes?

