Capítulo 378

Marta, destrozada, le cuenta lo sucedido a Pelayo: “Se ha ido y necesito que vuelva”

Tras la impactante desaparición de Fina, Marta busca apoyo en Pelayo... ¿le confesará que él está detrás de todo?

Con la voz entrecortada, marta le ha contado a Pelayo lo sucedido. Le ha mostrado la carta de Fina y le ha explicado el motivo de su marcha: el miedo a que la muerte de Santiago termine implicando a Marta.

Aunque Pelayo ha intentado tranquilizarla, asegurando que Fina volverá, Marta ha insistido en que cuando la joven toma una decisión, la lleva hasta el final. “Tienes que ayudarme a encontrarla”, le ha suplicado.

Pelayo, intentando parecer preocupado, le ha prometido su ayuda y le ha recordado que lo principal es mantener la calma para poder actuar con cabeza.

¿Hasta dónde llegará la mentira de Pelayo?

