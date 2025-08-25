Capítulo 378
Marta, destrozada, le cuenta lo sucedido a Pelayo: “Se ha ido y necesito que vuelva”
Tras la impactante desaparición de Fina, Marta busca apoyo en Pelayo... ¿le confesará que él está detrás de todo?
Con la voz entrecortada, marta le ha contado a Pelayo lo sucedido. Le ha mostrado la carta de Fina y le ha explicado el motivo de su marcha: el miedo a que la muerte de Santiago termine implicando a Marta.
Aunque Pelayo ha intentado tranquilizarla, asegurando que Fina volverá, Marta ha insistido en que cuando la joven toma una decisión, la lleva hasta el final. “Tienes que ayudarme a encontrarla”, le ha suplicado.
Pelayo, intentando parecer preocupado, le ha prometido su ayuda y le ha recordado que lo principal es mantener la calma para poder actuar con cabeza.
¿Hasta dónde llegará la mentira de Pelayo?
