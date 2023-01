Züleyha descubre la verdadera identidad de Mehmet Kara

Züleyha se disponía a partir al crucero que ha organizado con Mehmet. La joven se iba a embarcar en un viaje con su prometido y sus hijos; allí, pretendía casarse de una vez por todas con él. ¡Tiene muchas ganas!

Sin embargo, antes de irse, Lütfiye le ha interceptado: "No puedes casarte con él". ¡La joven se ha quedado a cuadros! ¿Por qué? Ya le han investigado y Fikret no enconytró nada, ella confía en él. Pero Lütfiye le rebate... ¡Fikret sí encontró algo! Pero no se lo dijo a nadie. A continuación, Lütfiye le enseña el periódico que vieron Çetin y Fikret en Beirut, y posteriormente ella misma. Ahí se demuestra claramente, Mehmet es Hakan Gümüşoğlu.

La joven no sabe qué hacer... La persona en la que ella más confiaba le ha traicionado. Solo ha podido llorar al verlo.

Cuando ha llegado Mehmet, la joven ha comenzado a reprocharle sus mentiras de todo este tiempo: "¿Por qué te presentaste como Mehmet Kara? ¿Por qué me has hecho tanto daño?" La joven no puede creerlo, ha estado a punto de casarse con su mayor enemigo, la persona que atacó su casa y que mandó asesinar a Demir. "¿Cómo has podido engañarme?", le ha dicho entre lágrimas.

Züleyha, entre lágrimas, le ha expulsado de su vida...¡No quiere verle más! ¡Le ha hecho mucho daño!

Fikret también ha intentado excusarse, ya que mintió a la joven para proteger la identidad de Mehmet, pero ella no ha querido escucharle, todos la han engañado. ¡Ha estado a punto de casarse con él! ¿Qué pasará ahora? ¿Conseguirá Hakan explicarle todo a Züleyha?