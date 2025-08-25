Begoña le reprocha a Andrés su pasotismo ante la crisis sanitaria: “No estás haciendo todo lo que puedes”

Begoña ha hablado con franqueza: Narciso sigue grave y aunque los antibióticos están en marcha, el pronóstico no es del todo esperanzador. “Será un enfermero crónico”, ha afirmado, dejando claro que cualquier recaída podría ser mortal.

Andrés ha intentado justificar las decisiones de la empresa, alegando que han actuado tan pronto como han podido, Pero Begoña ha sido tajante: “permitiste contratar a un falso técnico y ahora se les oculta la verdad a los enfermos”.

La conversación ha subido de tono cuando ha recordado el caso del padre de Sandra Diosdado. Andrés ha reconocido que no sabía toda la verdad en ese momento, pero Begoña no ha aceptado excusas: “conmigo no tienes que hacerte el preocupado”.