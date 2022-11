¡Tremenda pelea entre Hakan y los hermanos Keskin!: "Hemos acabado"

Hakan se ha encontrado el vídeo manipulado de Fikret y la droga en los camiones Yaman. ¡Y se ha enfadado mucho! Hace ya un tiempo le dijo a Abdülkadir que no se metiera en sus asuntos y dejara en paz a los Yaman, incluyendo a Fikret... ¡Pero parece que no le ha hecho caso!

Ahora les ha echado en cara a los hermanos el haber grabado la película y ellos se han quedado mudos ante las acusaciones: "¿No te dije que no movieras ni un dedo sin que te lo dijera?", le ha dicho. Mehmet se ha puesto a hablar del pasado y le ha preguntado con tono de reproche a su socio si se le ha olvidado quién está por encima, ya que él, en otro momento lo echó todo a perder. ¡Vahap se ha puesto muy nervioso! Mientras veía como hablaba Hakan a su hermano mayor.

Pero Hakan ha terminado por estallar con los Keskin: "Debo actuar y con esto hemos acabado". Hakan ha llamado enfermo a Vahap, en referencia a su locura post la guerra, y este le ha apuntado con una pistola al grito de: "¡Le voy a matar, me acaba de faltar al respeto!", pero Abdülkadir no le ha defendido, sino que le ha echado de la sala.

Abdülkadir ha intentado arreglar las cosas con Hakan: "Nada de esto era mi intención". Pero Hakan estaba muy enfadadado: "Has ignorado nuestra alianza. Esto se ha acabado, no quiero volver a verte", le ha dicho a su ya ex socio. Abdülkadir no sabía que decir... ¿Qué va a hacer sin Hakan? ¿Conseguirá arreglarlo?

Además, ha expulsado a Vahap fuera de Çukurova, no quiere verle más, quiere que regrese a Isparta. ¿Qué va a pasar ahora?