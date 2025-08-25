Capítulo 378 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Fina desaparece mientras la tensión entre los trabajadores crece

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Fina se ha marchado de Toledo tras dejarle una carta a Marta en la que le ha pedido que deje de luchar por su felicidad: “Busca tu felicidad, pelea por tus sueños como siempre has hecho”. La joven, completamente destrozada, se ha refugiado en Pelayo para encontrar algo de consuelo, sin imaginar que ha sido él quien le ha obligado a marcharse.

Mientras, las tensiones en la empresa no han tardado en crecer. María ha dudado de que los empleados demanden a la empresa que paga sus tratamientos médicos, pero Gabriel ha asegurado que: “si la cantidad que piden en la demanda supera los gastos médicos, seguro que sí”.

Por su parte, Begoña ha rechazado las excusas de Andrés sobre el tema de los trabajadores y las enfermedades: “A mi no me tienes que prometer nada, sino a tus trabajadores”. Y, aunque Luz confirmó que la enfermedad no es transmisible, el miedo al contagio ha ido en aumento.

Finalmente, Irene ha acusado a Damián de actuar igual que su hermano, dejando claro que no piensa perdonarlo y que va a seguir adelante hasta descubrir donde está José.

Además, todos se han enterado de que parte de lo sucedido en la colonia, ha sido por Damián, quien contrató al detective Amador Rojas en lugar de a un experto en crisis.