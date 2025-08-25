Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 378 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Fina desaparece mientras la tensión entre los trabajadores crece

Fina se ha marchado dejando a Marta desolada, mientras la situación en la empresa está cambiando.

Luz

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Fina se ha marchado de Toledo tras dejarle una carta a Marta en la que le ha pedido que deje de luchar por su felicidad: “Busca tu felicidad, pelea por tus sueños como siempre has hecho”. La joven, completamente destrozada, se ha refugiado en Pelayo para encontrar algo de consuelo, sin imaginar que ha sido él quien le ha obligado a marcharse.

Mientras, las tensiones en la empresa no han tardado en crecer. María ha dudado de que los empleados demanden a la empresa que paga sus tratamientos médicos, pero Gabriel ha asegurado que: “si la cantidad que piden en la demanda supera los gastos médicos, seguro que sí”.

Por su parte, Begoña ha rechazado las excusas de Andrés sobre el tema de los trabajadores y las enfermedades: “A mi no me tienes que prometer nada, sino a tus trabajadores”. Y, aunque Luz confirmó que la enfermedad no es transmisible, el miedo al contagio ha ido en aumento.

Finalmente, Irene ha acusado a Damián de actuar igual que su hermano, dejando claro que no piensa perdonarlo y que va a seguir adelante hasta descubrir donde está José.

Además, todos se han enterado de que parte de lo sucedido en la colonia, ha sido por Damián, quien contrató al detective Amador Rojas en lugar de a un experto en crisis.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Alba Brunet y Marta Belmonte

Detrás de las cámaras de la última noche de Fina con Marta: "Ella sabe que es la última noche juntas"

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta removerá cielo y tierra para encontrar a Fina

Luz

Capítulo 378 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Fina desaparece mientras la tensión entre los trabajadores crece

Capítulo 378

Begoña le reprocha a Andrés su pasotismo ante la crisis sanitaria: “No estás haciendo todo lo que puedes”

Marta Pelayo
Capítulo 378

Marta, destrozada, le cuenta lo sucedido a Pelayo: “Se ha ido y necesito que vuelva”

Marta
Capítulo 378

Marta encuentra una desgarradora carta de despedida de Fina: “Vuela, amor, que nada te detenga”

La joven se ha despertado con la casa vacía y sin rastro de Fina. ¿Se ha ido para siempre?

Ferit
Atrapados entre deseo y dolor

“Eres como todas las demás”: Ferit besa a Seyran con pasión y luego la destroza con su mentira

Ferit ha convertido el momento más caliente en la confesión más dolorosa para Seyran.

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Publicidad