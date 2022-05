En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Gaffur le confiesa a Saniye que fue él quien mató a Hatip

En el último capítulo de 'Tierra Amarga’ hemos visto como acudía a la mansión un taxista, para contarle a Demir que la noche del asesinato de su madre, Hünkar, llevó a Behice a las ruinas. El joven se ha vuelto loco y ha ido como una bala a por Behice. Pretendía matarla ya que estaba seguro de que era ella la asesina de su madre. Sin embargo, gracias a Züleyha, Gaffur y compañía han podido separarles y el joven se ha tranquilizado.

Después se han dado cuenta de que el taxista era un estafador, pero Demir ya tenía mucha rabia en el cuerpo. Todo el suceso ha reabierto la herida que no tenía cerrada por su madre y ha jurado que vengaría al asesino de Hünkar, y él, cada día está más convencido de que es Behice.

Por otro lado, durante la noche, Züleyha se había convencido de intentar darse otra oportunidad con Demir, animada por Sevda y Fekeli. No obstante, cuando cruzó al cuarto de Demir se llevó un chasco. El joven no estaba, lo que significaba que había pasado la noche con otra persona... Y a Züleyha le ha entristecido mucho que su marido no estviera ahí. ¿Se está volviendo a enamorar de él? ¿Va a hacer algún movimiento para intentar recuperarle?

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Saniye comienza notar que Gaffur está muy raro, y descubre por qué le hace favores a Behice. la malvada tía de Müjgan le está chantajeando. Saniye quiere saber por qué y así ayudarle... Gaffur al principio lo niega todo, pero termina por confesarle la verdad: él mató a Hatip y Behice lo sabe. Por ello, la mujer le está extorsionando con denunciarle a las autoridades. Saniye se queda de piedra... No se esperaba tal confesión de su marido.

¿Qué va a hacer ahora?

